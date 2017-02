Berliner Karnevalszug verteilt 30 Tonnen Süßigkeiten

Die fünfte Jahreszeit erobert die Hauptstadt: Rund eine Woche vor Rosenmontag laden Berliner Karnevalisten heute zum 15. Faschingszug auf den Kurfürstendamm. «Sei wer du willst» lautete in diesem Jahr das Motto des Hauptstadtzugs, den das Festkomitees Berliner Karneval organisiert. Man erwarte 250 000 Schaulustige und habe auf 25 Wagen 30 Tonnen Süßigkeiten zum Werfen dabei, hieß es von den Veranstaltern.

Um 11.11 Uhr soll sich der Zug mit rund 2000 Teilnehmern aus 70 Gruppen, Vereinen und Garden am Olivaer Platz in Berlin-Charlottenburg in Bewegung setzen. Am Ende der vier Kilometer langen Strecke wartet am Wittenbergplatz eine Party mit Livemusik.