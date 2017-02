BR Volleys finden Stabilität wieder

Das verlorene Pokalfinale gegen Friedrichshafen Ende Januar scheint die Berlin Volleys nachhaltig wachgerüttelt zu haben. In den 20 Tagen danach hat die Mannschaft alle sechs Pflichtspiele gewonnen. Nach dem überraschend klaren 3:0-Sieg am Samstag beim Bundesliga-Vierten SWD powervolleys Düren bescheinigte Berlins Mittelblocker Graham Vigrass dem eigenen Team die Rückkehr zu alter Stabilität in den wichtigen Elementen. «Wir haben in den drei Sätzen zehn Blockpunkte geholt. Das ist eine ganz ordentliche Quote», meinte der Kanadier. «Und wenn der Gegner seine besten Phasen hatte, haben wir mit unserem Aufschlagsdruck sofort wieder gut dagegengehalten.»

Am Mittwoch empfängt das Berliner Team den TSV Herrsching, am Sonntag darauf folgt das Auswärtsspiel beim Tabellenschlusslicht TSG Solingen Volleys. Mit zwei Siegen können die BR Volleys dafür sorgen, dass es am 5. März zum Abschluss der Bundesliga-Hauptrunde beim VfB Friedrichshafen zu einer Art Endspiel kommt, wer danach als Tabellenerster in die Play-offs einziehen darf.

Doch schon die kommende Aufgabe gegen den TSV Herrsching betrachtet Manager Kaweh Niroomand keineswegs als Selbstläufer. «Die Herrschinger haben in dieser Saison zweimal nur knapp mit 2:3 gegen Friedrichshafen verloren und denen dadurch zwei Punkte abgenommen. Damit hat vorher auch niemand gerechnet», warnt Niroomand vor der Unberechenbarkeit des aktuellen Tabellensechsten.

Letzte Änderung: Sonntag, 19. Februar 2017 10:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen