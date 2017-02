Netzhoppers gewinnen Heimspiel gegen Bühl 3:1

Die Netzhoppers KW Bestensee haben ihr Heimspiel in der Volleyball-Bundesliga am Samstag gegen TV Bühl 3:1 (23:25, 25:20, 25:14, 25:22) gewonnen. Der Sieg gegen den Tabellennachbarn war nach 122 Minuten perfekt. Die Brandenburger sind damit weiter im Aufwind, nachdem sie zuvor auswärts in Düren gewonnen und im Pokalspiel gegen den Topfavoriten Friedrichshafen trotz des 1:3 gut ausgesehen hatten.

Zwei Spiele hat das Team von Trainer Mirko Culic in der Hauptrunde noch zu absolvieren. Als nächstes folgt ein weiteres Heimspiel gegen den TV Rottenburg, ehe es zum Abschluss zu den United Volleys Rhein-Main geht.

Die Netzhoppers peilen noch den siebten Tabellenplatz an. Dann hätten sie in den Pre-Playoffs gegen Schlusslicht TSG Solingen Volleys die vermeintlich leichteste Aufgabe.

Letzte Änderung: Samstag, 18. Februar 2017 21:50 Uhr

Quelle: dpa

