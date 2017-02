dpa

Silberner Bär für Schauspielerin Kim Min-hee

Die südkoreanische Schauspielerin Kim Min-hee (34) ist bei der Berlinale mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet worden. Sie erhielt die Trophäe bei der Verleihung am Samstagabend für ihre Rolle in dem Film «On the Beach at Night Alone» («Bamui haebyun-eoseo honja») von Hong Sang-soo. Darin geht es um eine Schauspielerin, die sich nach einer Affäre mit einem verheirateten Regisseur eine Auszeit nimmt.

Letzte Änderung: Samstag, 18. Februar 2017 20:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen