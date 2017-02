Berlinale: Regie-Bär für Aki Kaurismäki

Der finnische Filmemacher Aki Kaurismäki (59) ist am Samstag bei der Berlinale mit dem Silbernen Bären für die beste Regie ausgezeichnet worden. Sein Drama «Die andere Seite der Hoffnung» über einen syrischen Flüchtling in Helsinki galt bei dem Filmfestival als einer der Favoriten. Kaurismäki drehte international erfolgreiche Produktionen wie «Leningrad Cowboys Go America» oder «Der Mann ohne Vergangenheit». Gerade kündigte er in einem Interview an, keine weitere Filme mehr machen zu wollen.

Letzte Änderung: Samstag, 18. Februar 2017 20:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen