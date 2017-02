Bayern-Basketballer nehmen Pokal-Revanche bei ALBA Berlin

NBA-Profi Dennis Schröder sieht als Stargast beim Top Four ein packendes erstes Halbfinale. Der FC Bayern führt bei ALBA Berlin schon mit 14 Punkten, muss aber bis zum Schluss zittern.

Berlin (dpa) - Die Basketballer des FC Bayern haben Titelverteidiger ALBA Berlin entthront und sind nach starkem Kampf als erstes Team ins Pokal-Finale eingezogen. Die Münchner setzten sich im Top Four am Samstag beim Hauptstadtclub mit 78:70 (42:38) durch. Im Endspiel geht es am Sonntag (15.00 Uhr/ProSieben Maxx und Telekom Basketball) gegen den Sieger der Partie zwischen Meister Brose Bamberg und den MHP Riesen Ludwigsburg.