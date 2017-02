Zwei S-Bahn-Raucher prügeln sich mit Fahrgast

Wegen eines Streits um das Rauchverbot in der S-Bahn haben sich drei betrunkene Männer in einem Zug der Linie S7 geprügelt. Wie die Polizei mitteilte, hatten zwei 20 und 36 Jahre alte Männer in der Nacht zu Samstag im Zug Zigaretten geraucht, als ein 39-Jähriger sie aufforderte das zu unterlassen. Daraufhin gingen die Raucher auf ihn los und attackierten ihn mit Schlägen und Tritten. Der Angegriffene wehrte sich mit Schlägen gegen einen der Männer. Am Bahnhof Lichtenberg nahmen Bundespolizisten alle drei Beteiligten mit zur Wache. Gegen die beiden illegalen Raucher wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, ihr Kontrahent muss sich ebenfalls wegen Körperverletzung verantworten.

Letzte Änderung: Samstag, 18. Februar 2017 17:40 Uhr

Quelle: dpa

