Zusammenstoß: Kind und fünf Erwachsene schwer verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos zwischen Großglienicke und Potsdam sind ein sechsjähriges Mädchen und vier weitere Menschen schwer verletzt worden. Eine 19-jährige Fahranfängerin war bei dem Unfall am Freitagabend aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten, erklärte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Die junge Frau prallte frontal gegen ein entgegenkommendes Auto, in dem eine dreiköpfige Familie saß. Die Unfallverursacherin, ihr Beifahrer und die drei Menschen aus dem anderen Wagen wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Zunächst hatte die «Bild»-Zeitung berichtet.

Letzte Änderung: Samstag, 18. Februar 2017 14:20 Uhr

Quelle: dpa

