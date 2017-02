Frontalzusammenstoß mit fünf Verletzten: Ursache unklar

Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos zwischen Großglienicke und Potsdam sind ein sechsjähriges Mädchen und vier Erwachsene schwer verletzt worden. Eine 19-jährige Fahranfängerin war bei dem Unfall am Freitagabend in den Gegenverkehr geraten, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Potsdam am Sonntag. Unklar blieb zunächst, wie es zu dem Unglück kam. Die Beteiligten konnten noch nicht befragt werden, hieß es. Die beiden völlig demolierten Fahrzeuge seien zur weiteren Untersuchung sichergestellt worden, sagte der Sprecher.

Die junge Frau prallte nach ersten Zeugenaussagen frontal gegen das entgegenkommende Auto und schleuderte noch gegen eine Leitplanke. In dem anderen Wagen saß eine dreiköpfige Familie mit der sechs Jahre alten Tochter. Die Verletzten mussten von der Feuerwehr aus den beiden zerstörten Fahrzeugen teilweise mit schwerem Gerät herausgeholt werden. Die Unfallverursacherin, ihr Beifahrer und die drei Menschen aus dem anderen Wagen wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sie befanden sich nach Polizeiangaben auch am Sonntag noch im Krankenhaus.

Letzte Änderung: Sonntag, 19. Februar 2017 11:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen