Schröter: «Kompromiss ist besser als Arbeitskampf»

Die Tarifeinigung im öffentlichen Dienst ist aus Sicht von Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) angesichts der guten wirtschaftlichen Entwicklung vertretbar. «Jeder Kompromiss ist besser als Arbeitskampf», sagte Schröter am Samstag in einer Mitteilung. Finanzminister Christian Görke (Linke) sagte, der Landeshaushalt werde die zusätzliche Belastung deutlich spüren. Andererseits sei das Ergebnis fair für die Beschäftigten, weil sie an der guten Entwicklungen beteiligt seien.

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes einigten sich Gewerkschaften und Arbeitgeber am Freitag in Potsdam auf einen milliardenschweren Kompromiss. Neue Streiks in Schulen und Kitas sind damit abgewendet.

Nach ersten Berechnungen des Finanzministeriums bedeutet die Einigung eine Mehrbelastung des Landeshaushaltes in diesem Jahr von 24 Millionen Euro und im kommenden von weiteren 53 Millionen Euro. In einer ersten Stufe erhalten die Beschäftigten rückwirkend zum 1. Januar 2017 2,0 Prozent mehr, mindestens jedoch 75 Euro. Eine weitere lineare Erhöhung der Tabellenentgelte um 2,35 Prozent folgt zum 1. Januar 2018.

