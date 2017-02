dpa

Ex-CDU-Generalsekretär Kai Wegner für Bundestag nominiert

Der ehemalige Generalsekretär der Berliner CDU, Kai Wegner, ist erneut als Direktkandidat für den Bundestag nominiert worden. Der 44-Jährige erhielt in Spandau 97,7 Prozent der Stimmen, wie sein Sprecher am Samstag mitteilte. Wegner sitzt bereits seit 2005 im Bundestag, seit 2013 ist er Großstadtbeauftragter der CDU/CSU-Fraktion. Als Generalsekretär der Berliner CDU war er nach der historisch schlechten Abgeordnetenhauswahl im vergangenen Jahr zurückgetreten. Die neue Landesvorsitzende Monika Grütters hatte ihn darum gebeten. Der Bundestag wird am 24. September gewählt.

Letzte Änderung: Samstag, 18. Februar 2017 12:10 Uhr

