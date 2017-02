Wirt in Neukölln von Gästen ausgeraubt und niedergestochen

Drei Männer trinken abends etwas in einer Neuköllner Kneipe, dann gehen sie: Ein ganz normaler Freitagabend. Aber dann kehren sie zurück und stechen den Wert nieder. Der schwebt zunächst in Lebensgefahr.

Berlin (dpa/bb) - Der Inhaber einer Bar in Berlin-Neukölln ist von drei Männern überfallen und lebensgefährlich niedergestochen worden. Von den Tätern fehlte am Wochenende zunächst noch jede Spur, teilte eine Sprecherin der Polizei am Sonntag mit. Am späten Freitagabend hatten drei Männer die Kneipe betreten und Drinks bestellt. Nachdem sie ausgetrunken hatten, verließen sie das Lokal. Dann kehrten sie nach Angaben der Polizei zurück und stachen auf den Wirt hinter dem Tresen ein.