Gerangel am Bahnsteig: U-Bahn reißt Mann Bein ab

Nach einem Streit wegen Nichtigkeiten stürzt ein junger Mann ins U-Bahn-Gleisbett und wird beim Herausklettern von einem Zug erfasst. Nach einer Notoperation ist der Schwerverletzte außer Lebensgefahr.

Berlin (dpa/bb) - Eine einfahrende U-Bahn hat einem Mann in Berlin-Wilmersdorf ein Bein abgetrennt. Der 24-Jährige stürzte in der Nacht zu Samstag im U-Bahnhof Richard-Wagner-Platz ins Gleisbett und wurde beim Herausklettern von dem Zug erfasst. In Lebensgefahr schwebe der Mann nach einer Notoperation nicht mehr, die Verletzungen seien aber dennoch sehr ernst, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag auf Anfrage.