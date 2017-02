24-Jähriger fällt bei Gerangel ins Gleisbett: Bein ab

Ein 24-Jähriger ist bei einem Gerangel in einem Berliner U-Bahnhof ins Gleisbett gestürzt und von einem einfahrenden Zug erfasst worden. Die Bahn riss dem jungen Mann ein Bein ab, wie eine Polizeisprecherin am Samstagmorgen mitteilte. Der 24-Jährige musste notoperiert werden. Er war in der Nacht zum Samstag mit vier Bekannten unterwegs. Am U-Bahnhof Richard-Wagner-Platz geriet die Gruppe aus noch ungeklärter Ursache mit zwei anderen jungen Männern im Alter von 17 und 18 Jahren aneinander. Es kam zum Streit. Dabei stürzte der 24-Jährige plötzlich ins Gleisbett. Wieso der 24-Jährige fiel, blieb zunächst unklar.

Letzte Änderung: Samstag, 18. Februar 2017 10:00 Uhr

Quelle: dpa

