Gewerkschaft GEW mahnt zügigen Bau neuer Schulen in Berlin an

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert mehr Tempo bei Planung und Bau neuer Schulen in Berlin. «Schulneubau wird eines der wichtigsten bildungspolitischen Themen für den rot-rot-grünen Senat», sagte der GEW-Landesvorsitzende Tom Erdmann am Samstag anlässlich einer Fachtagung seiner Gewerkschaft. Jahrelang sei diese Aufgabe verschleppt worden, tausende Schulplätze fehlten. Nun stehe Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) in der Pflicht: «Frau Scheeres‘ Bilanz wird in vier Jahren auch daran gemessen, wie erfolgreich der Schulneubau gewesen sein wird.»

Nach GEW-Einschätzung braucht Berlin 80 neue Schulen bis 2030. Scheeres und Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) planen zunächst 40 Neubauten. Ihr erklärtes Ziel ist es, Planungs- und Bauzeit auf etwa fünf Jahre zu halbieren.

Letzte Änderung: Samstag, 18. Februar 2017 10:30 Uhr

Quelle: dpa

