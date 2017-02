dpa

Private Tierhalter machen Behörden Probleme

In Agrarbetrieben finden die Brandenburger Veterinärämter weniger Verstöße gegen das Tierschutzgesetz, bei privaten Tierhaltern dagegen müssen sie häufiger ausrücken. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Nach Angaben des Potsdamer Ministeriums für Verbraucherschutz ist die Anzahl der Verstöße gegen das Tierschutzrecht in den kontrollpflichtigen Betrieben rückläufig. Die aktuellsten Zahlen kommen allerdings von 2015: In diesem Jahr habe man 289 Verstöße registriert, teilte ein Ministeriumssprecher mit - fast 200 weniger als im Jahr davor.

