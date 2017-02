dpa

Brandenburger leiden weiter unter Grippewelle

In Brandenburg ist die Zahl der an Grippe erkrankten Menschen in den ersten sieben Wochen des Jahres auf 2295 registrierte Fälle gestiegen. In den ersten fünf Wochen waren es erst 1190 Kranke, teilte das Brandenburger Gesundheitsministerium auf Anfrage mit. Ein Mensch ist bislang an Influenza gestorben. In der gesamten Saison 2015/2016 waren zwei Todesfälle zu beklagen. Von der ersten bis zur siebenten Woche 2016 wurden insgesamt 598 an Grippe erkrankte Brandenburger gemeldet. Experten empfehlen auch jetzt noch eine Schutzimpfung gegen Grippe, denn die Saison kann bis zum Frühjahr dauern.

Samstag, 18. Februar 2017

dpa

