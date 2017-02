Eisbären: Krupp freut sich über «ein solides Spiel»

Eisbären-Trainer Uwe Krupp konnte nach dem überzeugenden Heimsieg gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven so zufrieden sein wie lange nicht mehr. «Die Jungs haben ein rundherum solides Spiel gespielt», sagte er nach dem 4:1-Erfolg und lobte das gegenüber den vielen Misserfolgen der Vorwochen verbesserte Unter- und Überzahlspiel sowie die Neuzugänge Charles Linglet und Louis-Marc Aubry. Beide hatten mit ihren ersten Toren im Eisbären-Trikot maßgeblich zum Sieg beigetragen.

Tatsächlich hatte am Freitag vieles besser funktioniert als zuvor: Vier Tore hatten seine Spieler erzielt, so viele wie in den vorherigen fünf Spielen zusammen. Gründe für die größere Durchschlagskraft fand Verteidiger Jonas Müller: «Wir sind härter zum Tor gegangen und haben mehr Schüsse auf das Tor gebracht als zuletzt».