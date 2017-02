Hertha-Profi Schieber muss operiert werden

Berlin (dpa) – Angreifer Julian Schieber vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC muss erneut am Knie operiert werden und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Das teilten die Berliner am Freitagabend mit. Der 28-Jährige war 2014 von Borussia Dortmund zur Hertha gekommen, konnte aber wegen eines Knorpelschadens am Knie fast ein Jahr lang kein Pflichtspiel bestreiten. In dieser Saison kam Schieber auf 18 Einsätze und drei Tore. Am Samstag empfängt der Tabellensechste den souveränen Spitzenreiter und Rekordmeister FC Bayern München.

Letzte Änderung: Freitag, 17. Februar 2017 23:00 Uhr

Quelle: dpa

