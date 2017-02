Hertha bindet Stark bis 2022

Kurz vor dem Bundesliga-Hit gegen den FC Bayern hat Hertha BSC den Vertrag mit U21-Nationalspieler Niklas Stark vorzeitig bis 2022 verlängert. «Er ist sicher einer der interessantesten deutschen Spieler in seiner Altersstufe und wir freuen uns sehr, dass wir ihn langfristig an uns binden konnten», kommentierte Manager Michael Preetz die Vertragsausdehnung. Der 21 Jahre alte Defensiv-Spezialist war im Sommer 2015 vom 1. FC Nürnberg zum Berliner Fußball-Bundesligisten gekommen.

«Niklas hat eine sehr gute Entwicklung bei uns gemacht, die noch nicht beendet ist», betonte Preetz. «Ich spüre hier absolutes Vertrauen und möchte mich in diesem Verein, mit dieser Mannschaft noch weiterentwickeln», wird Stark am Freitag in einer Mitteilung des Vereins zitiert. Am Samstag (15.30 Uhr) tritt Hertha gegen Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern an.