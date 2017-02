dpa

HU stellt Strafantrag gegen Institutsbesetzer

Berlin (dpa/bb) - Auch nach dem offiziellen Ende der Besetzung eines Instituts kehrt an der Berliner Humboldt-Universität (HU) keine Ruhe ein. Die Uni hat am Freitag Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs gestellt, wie HU-Sprecher Hans-Christoph Keller der Deutschen Presse-Agentur sagte. Es geht um einen Raum am Institut für Sozialwissenschaften, den Studenten weiter nutzen wollen - die HU verlangt jedoch die Freigabe. Per Twitter baten die Studenten ihre Unterstützer, vorbeizukommen - der Raum sei «akut räumungsbedroht». Zuvor hatten mehrere Medien online darüber berichtet.

Die vierwöchige Besetzung hatte aus Protest gegen die Kündigung des über eine Stasi-Affäre gestolperten Andrej Holm durch die HU begonnen. Der parteilose Stadtsoziologe, der gegen die Verdrängung von Menschen mit weniger Geld aus ihren Stadtteilen eintritt, war von der Linken als Bau-Staatssekretär in den neuen rot-rot-grünen Senat entsandt worden. Wochenlang wurde danach über falsche Angaben Holms zu seiner Stasi-Vergangenheit diskutiert. Nachdem Holm Fehler eingeräumt hatte, nahm die HU die Kündigung zurück.

