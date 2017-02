dpa

Experten: Gravierende Mängel bei Luftfracht-Kontrollen

Bei Luftfrachtkontrollen durch private Spediteure kommt es in Deutschland nach Schilderungen von Sicherheitsexperten noch immer zu gravierenden Mängeln. Diese seien bei Inspektionen auf den Flughäfen Köln, Frankfurt am Main, München, Düsseldorf und Hamburg festgestellt worden, berichteten leitende Mitarbeiter des Luftfahrt-Bundesamtes und des Transportunternehmens UPS auf einer am Freitag in Potsdam beendeten zweitägigen Veranstaltung zur Luftsicherheit.

So sind nach Angaben von Birgit Loga vom Luftfahrt-Bundesamt für 50 Euro pro Frachtgut Stempel vergeben worden, die die Sicherheit bestätigen. In anderen Fällen sei auf Kontrollen gänzlich verzichtet worden. Mitarbeiter an den Röntgengeräten hätten nur unzureichend mit der Bilderkennung umgehen können.

UPS-Sicherheitschef Reinhard Lahmer sagte, «bis heute» gebe es einen Spediteur «an einem großen Flughafen in Baden-Württemberg», der Sicherheitsstempel ohne Kontrollen vergebe. Mitarbeiter, die sich dem widersetzt hätten, seien versetzt worden. Häufig stehe in Transportfirmen «Geld und Wettbewerbsfähigkeit» im Vordergrund und nicht das Bewusstsein für Sicherheit. Die Politik habe es versäumt, schärfere Bestimmungen zu erlassen.

