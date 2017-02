dpa

Polizei-Vizepräsidentin Koppers neue Generalstaatsanwältin?

Die Berliner Senatsverwaltung für Justiz hält sich zu Spekulationen um den neuen Generalstaatsanwalt bedeckt. Der Name der Polizei-Vizepräsidentin Margarete Koppers als mögliche künftige Leiterin der Generalstaatsanwaltschaft wurde weder bestätigt noch dementiert. «Wir äußern uns nicht zu dem Verfahren, so lange es nicht abgeschlossen ist», sagte ein Sprecher von Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) am Freitag. Wann der neue Generalstaatsanwalt seinen Posten antreten soll, blieb ebenfalls unklar.

Die «Berliner Morgenpost» hatte berichtet, dass Koppers sich bereits im Auswahlverfahren durchgesetzt habe. Der «Tagesspiegel» schrieb, dass das entscheidende Bewerbungsgespräch am 24. Januar stattgefunden habe. Kurz zuvor soll die Auswahlkommission neu besetzt worden sein. Der derzeitige Generalstaatsanwalt Ralf Rother sollte schon im vergangenen Jahr in den Ruhestand gehen. Seine Amtszeit wurde aber bis zur Neubesetzung der Stelle verlängert.

Koppers (54) ist Juristin, war Vize-Präsidentin des Landgerichts und ist seit 2010 Vize-Präsidentin der Berliner Polizei. Sie leitete die Polizeibehörde 2011 und 2012 zeitweise kommissarisch und bewarb sich auch für das Amt des Polizeipräsidenten. Unterstützt wurde sie von den Grünen und Teilen der SPD. Der CDU-Innensenator Frank Henkel entschied sich aber für Klaus Kandt.

