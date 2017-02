dpa

Mehr Umsatz und Aufträge im Bauhauptgewerbe

Das Plus beim Wohnungsbau von gut 30 Prozent hat dem Brandenburger Bauhauptgewerbe 2016 mehr Umsatz beschert. Er sei binnen Jahresfrist um 7,8 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Landesamt für Statistik am Freitag mit. Die Auftragseingänge erreichten ein Volumen von 2,3 Milliarden Euro - plus 4 Prozent. Die Zahl der Beschäftigten sank im Vergleich zu 2015 leicht um 0,8 Prozent auf knapp 16 000 Beschäftigte.

Jedoch kam jeder Mitarbeiter durchschnittlich auf einen Umsatz von 14 160 Euro, 4 Prozent mehr als 2015. Wegen des Rückgangs der Aufträge im Straßenbau um 12,2 Prozent musste der Tiefbau einen Umsatzrückgang von 2,2 Prozent im Jahresvergleich verkraften.

