dpa

Dicker Fisch: Tierpräparator fertigt Riesen-Heilbutt

Da war aber ein dicker Fisch an der Angel: Tierpräparator Thomas Winkler aus Fürstenwalde in Brandenburg hat zwei Reproduktionen eines 2,49 Meter großen Heilbutts hergestellt, der mehr als 200 Kilogramm auf die Waage brachte. Den privaten Auftrag erhielt er von einem Hobbyangler aus Brandenburg, der den Riesenfisch im Jahr 2016 bei einer Angeltour in Norwegen in der Nordsee gefangen hatte, wie Winkler erläutert. Von dem dann tiefgefrorenen Fisch stellte er in seiner Werkstatt eine Silikonform her, danach ging es an die Fiberglasreproduktionen. Die beiden Riesenfische sind unter anderem zur Ausstellung auf Messeständen gedacht.

Winkler hat immer wieder mit solchen Kalibern zu tun. In den 1990er Jahren zum Beispiel bearbeitete er mal einen Hai mit sechs Metern Länge, wie der Tierpräparator erzählt. «Für uns ist das relativ normal, in dieser Größe zu arbeiten.»

Letzte Änderung: Freitag, 17. Februar 2017 12:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen