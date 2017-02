dpa

Guido Maria Kretschmer plant Stiftung für Windhund-Museum

Der Berliner Modemacher Guido Maria Kretschmer (51, «Shopping Queen») hat bereits Pläne für sein Erbe. «Aus unserer Villa in Zehlendorf würde ich gern eine Stiftung für ein Windhund-Museum machen, es der Stadt Berlin schenken», sagte er in einem Interview des neuen Magazins «Bild Stars». Allerdings müsse so viel Geld bleiben, dass er noch ein Mausoleum bekomme. «Ich läge so gern in einem Mausoleum, muss ja kein großes sein. Ganz gerade, schwarzer Marmor», meinte er. «Ich habe so viel gearbeitet in meinem Leben, also, da werde ich doch wohl noch ein kleines Mausoleum haben können.»

Letzte Änderung: Freitag, 17. Februar 2017 10:40 Uhr

Quelle: dpa

