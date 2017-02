Fahndung nach Vergewaltiger: Fünf Hinweise eingegangen

Einen Tag nach einem Fahndungsaufruf wegen einer brutalen Vergewaltigung sind bei der Berliner Polizei fünf Hinweise eingegangen. Eine heiße Spur sei aber noch nicht darunter, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Mit Hilfe eines Videos und eines Fotos sucht die Polizei seit Donnerstag nach einem 33-jährigen Mann, der am 9. Februar in Neukölln eine Frau brutal vergewaltigt haben soll. Die 48-jährige Frau wurde schwer verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Freitag veröffentlichte die Polizei den Fahndungsaufruf auch auf arabisch, weil der gesuchte Mann Libyer ist.

Mit der Veröffentlichung von Videos hatte die Berliner Polizei zuletzt großen Erfolg. So konnte ein Mann festgenommen werden, der eine Frau eine Treppe in einem U-Bahnhof hinunter getreten hatte. Auch eine Gruppe junger Männer, die Weihnachten einen Obdachlosen anzündeten, stellte sich, nachdem die Polizei ein Video veröffentlicht hatte. Zahlreiche andere Taten wurden ebenfalls aufgeklärt.

Letzte Änderung: Freitag, 17. Februar 2017 15:50 Uhr

Quelle: dpa

