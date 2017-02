Zivilbeamte schnappen Dealer und finden Drogenversteck

Berlin (dpa/bb) - Zivilbeamte haben an einem Berliner S-Bahnhof einen mutmaßlichen Drogenhändler beim Heroinverkauf ertappt. Spürhunde führten sie am Mittwoch zudem zu einem Drogenversteck des polizeibekannten 25-Jährigen in einem Erdbunker. Wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, hatten die Polizisten den Mann an der Haltestelle Treptower Park im Stadtteil Treptow zunächst bei Verkaufsversuchen von Heroin und Kokain beobachtet. Als ein Kunde etwas kaufte, schritten sie ein. Bei dem Beschuldigten wurden neben Drogen auch Bargeld und mehrere Handys gefunden. Gegen ihn und den Käufer wurden Strafverfahren eingeleitet.

Letzte Änderung: Donnerstag, 16. Februar 2017 17:10 Uhr

Quelle: dpa

