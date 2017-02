Jugendliche verprügeln Mann an überfülltem Bahnhof

Zwei Jugendliche sind am Potsdamer Hauptbahnhof mit Schlägen und Tritten auf einen 25-Jährigen losgegangen. Auslöser der Schlägerei am Mittwochabend sei eine harmlose Berührung im vollen Feierabend-Reiseverkehr gewesen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das Opfer habe einen 15-Jährigen im Vorbeilaufen am Arm gestreift. Der drehte sich daraufhin um und begann gemeinsam mit seinem 18-jährigen Freund, den 25-Jährigen zu treten. Als das Opfer zu Boden ging, habe der 15-Jährige weiter auf ihn eingeschlagen. Zeugen hielten die Jugendlichen schließlich fest, bis Bundespolizisten sie festnehmen konnten. Der 25-Jährige wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht, gegen die mutmaßlichen Täter wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Letzte Änderung: Donnerstag, 16. Februar 2017 15:30 Uhr

Quelle: dpa

