Pre-Playoffs: Vier «Endspiele» für die Eisbären

Um die Qualifikation für die Pre-Playoffs nicht noch aus der Hand zu geben, dürfen sich die verunsicherten Eisbären im Saisonendspurt keine Patzer mehr erlauben. Vor dem Heimspiel gegen die Fishtowns Pinguins am Freitag (19.30 Uhr) sagte Stürmer Marcel Noebels: «Wir sind schon jetzt in den Playoffs, jeder Punkt ist wichtig.»

Gegen das Team aus Bremerhaven sind drei Punkte auch deshalb besonders wichtig, weil der Liga-Neuling auf Platz acht steht, der Heimrecht in den Pre-Playoffs bedeuten würde. Die Eisbären, aktuell Zehnter, spekulieren noch auf diesen Rang. «Zwischen Platz acht und elf ist noch alles drin.» Gewinnt die Düsseldorfer EG ihr Nachholspiel, trennen die beiden Teams nur zwei Punkte. Es droht den Eisbären sogar das Saisonende nach der Hauptrunde.

Die Stürmer Sven Ziegler und Kyle Wilson sowie Verteidiger Micki DuPont werden nicht zur Verfügung stehen in diesem ersten von vier «Endspielen».

Dass nach elf Auswärtsniederlagen in Serie drei der letzten vier Spiele vor heimischer Kulisse stattfinden, sollte ein Vorteil für die Berliner sein. «Die Jungs können in ihren Betten schlafen, ich spiele lieber zu Hause», sagte Trainer Uwe Krupp, der vor den Bremerhavenern warnt. «Wer uns als Favoriten bezeichnet, hat in dieser Saison nicht ausgepasst.»