Koalition bringt Nachtrags-Haushalt ein

Die rot-rot-grüne Berliner Landesregierung will schnell Geld für Schulsanierungen, Radwege und Wohnungsbau locker machen. Dazu brachten SPD, Linke und Grüne am Donnerstag einen Nachtragshaushalt ins Abgeordnetenhaus ein. «Wir nehmen Geld in die Hand und legen los», betonte die Grünen-Abgeordnete Anja Schillhaneck. Der Nachtragshaushalt lege die Grundlage für eine dringend nötige Investitionsoffensive, sagte der Linke-Abgeordnete Steffen Zillich.

Für 100 Millionen Euro sollen sofort erste marode Schulen saniert und neue gebaut werden. Mit 32 Millionen Euro wird der Neubau von Wohnungen gefördert. 20 Millionen braucht die Landesregierung zusätzlich für neue Kitaplätze, 50 Millionen für mehr Personal in den Bezirken. Für neue Radwege gibt es in diesem Jahr erstmal nur 10 Millionen zusätzlich.

Finanzieller Spielraum ist da - unter anderem, weil Berlin mehr Steuern einnimmt und weniger Zinsen zahlen muss als eingeplant. 2016 gab es einen Rekord-Jahresüberschuss von voraussichtlich 1,26 Milliarden Euro.

CDU und FDP kritisierten, angesichts unsicherer Zinsentwicklung würden nicht genügend Schulden getilgt. Außerdem gebe es zu wenig Geld für die Innere Sicherheit. Der Nachtragshaushalt soll bis Ende April verabschiedet werden. Er ergänzt den Doppelhaushalt für 2016/17. Den ersten komplett eigenen Haushalt wird Rot-Rot-Grün für 2018/19 aufstellen.

