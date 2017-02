Spandau auch im Rückspiel gegen Szolnoki Außenseiter

Berlin (dpa/bb) – Zehn Tage nach der 7:12-Auswärtsniederlage gegen den Champions League-Favoriten Szolnoki VSK empfängt Rekordmeister Spandau 04 die Ungarn zum Auftakt der Rückrunde erneut. Die Berliner sind am Samstag (19.30 Uhr, Sportschwimmhalle Schöneberg) trotz Heimrecht wiederum klarer Außenseiter.

Schon in der CL-Saison 2014/2015 waren beide Teams Gegner, die Wasserfreunde verloren zweimal klar. Aktuell sind die Wasserfreunde in der Sechser-Gruppe mit einem Sieg und vier Niederlagen Fünfter, Szolnok ist ungeschlagen mit vier Siegen und einem Remis gleichauf mit Olympiakos Piräus Zweiter. Drei Teams erreichen das Final Six im Frühjahr in Budapest.