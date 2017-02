Unfall auf Autobahn-Auffahrt: Ein Verletzter in Klinik

Ein 18-Jähriger ist in der Nacht zum Donnerstag mit seinem Auto in Berlin-Neukölln verunglückt. Sein Wagen geriet am Ende der Auffahrt Buschkrugallee zur Autobahn 113 ins Schleudern, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen prallte erst rechts, dann links gegen die Begrenzungen und kippte schließlich auf das Dach. Der Fahrer konnte sich selbst befreien. Er kam verletzt in eine Klinik. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum.

Letzte Änderung: Donnerstag, 16. Februar 2017 08:10 Uhr

Quelle: dpa

