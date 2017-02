dpa

Etwas weniger Hausgeburten in Brandenburg

Die Zahl der Hausgeburten ist in Brandenburg leicht rückläufig. Nach einem vorläufigen Ergebnis der Gesellschaft für Qualität in der außerklinischen Geburtshilfe (QUAG) in Storkow (Oder-Spree) kamen im vergangenen Jahr 209 Babys in den eigenen vier Wänden oder in einem Geburtshaus zur Welt. 2015 habe die Zahl noch bei 219 Säuglingen gelegen, 2014 bei 253. Der Rückgang sei mit einem Mangel an entsprechend qualifizierten Hebammen und Geburtshäusern in Brandenburg zu erklären, sagte Anke Wiemer, Geschäftsführerin der QUAG. «Wir hätten schon Bedarf, können den aber nicht abdecken.» Junge Hebammen würden lieber in der Stadt bleiben, als aufs Land zu ziehen, erläuterte Wiemer.

