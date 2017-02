Tarifkonflikt Nahverkehr: Hoffnung auf Einigung

Im Konflikt um die Tarife im öffentlichen Nahverkehr Brandenburgs kommen die Gewerkschaft Verdi und der Arbeitgeberverband am heutigen Donnerstag (12.00 Uhr) in Joachimsthal (Barnim) zur vierten Verhandlungsrunde zusammen. Nach fünf Warnstreiks der Bus- und Straßenbahnfahrer hatten sich beide Seiten am Mittwoch optimistisch gezeigt, dass eine Einigung gelingen könnte. Ein Ergebnis wird allerdings erst in der Nacht zu Freitag erwartet.

Die Gewerkschaft fordert in der laufenden Tarifrunde eine angemessene Lohnsteigerung für alle Beschäftigten und eine Erhöhung des Weihnachtsgeldes von derzeit 512 Euro auf 750 Euro. Die Arbeitgeber wollen dagegen insbesondere die Löhne der jüngeren Beschäftigten an die Tarife der langjährigen Bus- und Straßenbahnfahrer angleichen. Dafür sollen die älteren Beschäftigten zunächst nur Einmalzahlungen bekommen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 16. Februar 2017 01:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen