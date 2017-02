dpa

ARD-Dokus 2017: Deutsche Bank und Deutscher Herbst

Rund sechs Stunden Dokumentationen pro Tag - auf diesen Wert aus dem Vorjahr wollen das Erste und die dritten ARD-Programme auch 2017 kommen. Programmdirektor Volker Herres kündigte am Mittwochabend in Berlin an, «den Dingen professionell, wahrheitsliebend und unabhängig auf den Grund zu gehen». Mit Blick auf die Filmemacher forderte er Neugier und Offenheit. Auch während der Produktion sollten sie den Mut haben, die eigene Position zu verändern. Zu den Schwerpunktthemen der ARD-Dokumentationen gehören in den nächsten Monaten unter anderem Filme wie «Primus am Abgrund» über die Deutsche Bank und mehrere Beiträge zum 40. Jahrestag des Deutschen Terror-Herbsts mit den Anschlägen unter anderem auf Generalbundesanwalt Siegfried Buback und Arbeitgeberpräsident Hanns-Martin Schleyer.

