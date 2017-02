Wieder Warnstreik auf den Flughäfen Tegel und Schönefeld

Die Passagiere auf den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld müssen sich erneut auf Flugstreichungen und Verspätungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat für diesen Donnerstag das Bodenpersonal zu einem weiteren Warnstreik aufgerufen. Die Arbeitsniederlegungen sollen um 16.00 Uhr beginnen und bis 22.00 Uhr dauern, wie die Gewerkschaft am Mittwochabend mitteilte.

Erst in der vergangenen Woche hatte ein Warnstreik den Flugverkehr in Tegel und Schönefeld über Stunden nahezu zum Erliegen gebracht. 115 Flüge mussten in Tegel gestrichen werden, 22 in Schönefeld. Hinzu kamen zahlreiche Verspätungen.