Laienchöre erhalten erstmals 100 000 Euro vom Land

Die Landesregierung greift den mehr als 200 Laienchören in Brandenburg finanziell unter die Arme und macht dafür insgesamt 100 000 Euro im Jahr locker. Mit dem Geld soll das Honorar von Chorleitern anteilig bis zur Hälfte finanziert werden, maximal gibt es 400 Euro pro Jahr, wie das Kulturministerium in Potsdam am Mittwoch mitteilte. Anträge könnten bis Ende März beim Landesmusikrat gestellt werden. Voraussetzung sei unter anderem, dass der Chor mindestens 16 Sänger umfasse und sich am öffentlichen Musikleben beteilige. Ausgeschlossen sind Chöre von Musikschulen, Hochschulen oder anderen vom Land geförderten Einrichtungen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 15. Februar 2017 17:50 Uhr

Quelle: dpa

