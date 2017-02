Tragschrauber fängt Feuer: Zwei Schwerverletzte

Bei einem Unfall ist ein Tragschrauber mit zwei Mann Besatzung in Saarmund (Potsdam-Mittelmark) in Brand geraten. Das Fluggerät sei am Mittwoch nach dem Betanken beim Starten der Rotoren umgekippt und habe Feuer gefangen, berichtete ein Sprecher der Regionalleitstelle Brandenburg. Die beiden Insassen erlitten schwere Verbrennungen und wurden mit Rettungshubschraubern in eine Berliner Spezialklinik geflogen. Die Feuerwehr löschte den brennenden Tragschrauber. Einzelheiten zur Unglücksursache waren zunächst nicht bekannt.

Letzte Änderung: Mittwoch, 15. Februar 2017 16:50 Uhr

Quelle: dpa

