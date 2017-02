Polizei hebt erneut Bande von Solarmoduldieben aus

Die enge Zusammenarbeit zwischen der märkischen und polnischen Polizei schein sich auszuzahlen. Erneut wurde einer Bande von Solarmoduldieben das Handwerk gelegt. Brandenburg meldet rückläufige Diebstahlszahlen.

Potsdam/Lublin (dpa/bb) - Der Polizei ist ein weiterer Schlag gegen organisierte polnische Banden gelungen, die sich auf den Diebstahl von Solarmodulen spezialisiert haben. Einsatzkräfte der polnischen und brandenburgischen Polizei nahmen am Dienstag nahe Lublin (Polen) vier Männer im Alter von 35 und 36 Jahren fest, teilte das Brandenburger Polizeipräsidium am Mittwoch mit. Alle vier sollen einem Haftrichter vorgeführt werden. Sie sollen für zahlreiche Diebstähle in Solarparks in mehreren Bundesländern verantwortlich sein. Dabei sollen sie jede Menge Module und Wechselrichter erbeutet haben.