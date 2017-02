Bauernbund wählt Marco Hintze zum neuen Präsidenten

Der Bauernbund in Brandenburg hat am Mittwoch den 44-jährigen Marco Hintze zu seinem neuen Präsidenten gewählt. Der Landwirt aus Krielow bei Werder ist damit Nachfolger von Karsten Jennerjahn, der nach 16 Jahren an der Spitze des Verbandes nicht mehr kandidiert hatte. «Brandenburg braucht nicht wenige große, sondern viele starke Betriebe», sagte Hintze nach seiner Wahl. Der Bauernbund zählt allein in Brandenburg rund 430 Mitglieder und vertritt vor allem kleinere Familienbetriebe in den ostdeutschen Bundesländern. Daneben gibt es den Deutschen Bauernverband als größte landwirtschaftliche Berufsvertretung in Deutschland.

Letzte Änderung: Mittwoch, 15. Februar 2017 14:30 Uhr

Quelle: dpa

