Lastwagenfahrer nach Unfall auf A 13 gestorben

Senftenberg (dpa/bb) - Ein Lastwagenfahrer aus Tschechien ist nach einem Unfall auf der A13 in Südbrandenburg seinen schweren Verletzungen erlegen. Der 51 Jahre alte Mann starb am Dienstagnachmittag, wenige Stunden nachdem ihn ein Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht hatte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Der Fahrer war mit seinem Sattelzug zwischen den Anschlussstellen Ruhland und Schwarzheide (Oberspreewald-Lausitz) in Richtung Berlin von der Autobahn abgekommen. Die Feuerwehr musste den Verletzten aus der Fahrerkabine befreien. Laut Polizei gehen die Ermittler davon aus, dass ein gesundheitliches Problem des Mannes Ursache für den Unfall war. Die «Lausitzer Rundschau» hatte später online über den Tod des Mannes berichtet.

Letzte Änderung: Mittwoch, 15. Februar 2017 14:20 Uhr

Quelle: dpa

