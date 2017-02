dpa

Überfall auf Spätkauf: Täter entkommen ohne Beute

Zwei unbekannte Männer haben einen Spätkauf in Berlin-Friedrichshain überfallen. Die beiden Täter bedrohten den 54-jährigen Inhaber in der Nacht zum Mittwoch mit einer Schusswaffe und forderten Geld, wie die Polizei mitteilte. In einem Handgemenge zwischen einem der Täter und dem Inhaber bekam dieser zwei Schläge mit der Waffe auf den Kopf. Dem Mann gelang es jedoch, den Überfallalarm auszulösen, woraufhin das Räuber-Duo ohne Beute flüchtete. Der Spätkauf-Inhaber wurde vor Ort behandelt.

Letzte Änderung: Mittwoch, 15. Februar 2017 07:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen