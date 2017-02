dpa

Erneuter Warnstreik der Pädagogen in Berlin

Wegen eines Warnstreiks von Lehrern und Erziehern sollen heute in Berlin erneut kommunale Kitas sowie einige Schulen, Horte und Jugendfreizeiteinrichtungen geschlossen bleiben. In einigen Schulen und Kindertagesstätten wird lediglich eine Notbetreuung angeboten. Die Bildungsgewerkschaft GEW hat rund 30 000 Pädagogen dazu aufgerufen, sich an dem Warnstreik zu beteiligen. Bereits am Dienstag war es wegen eines Warnstreiks zu zahlreichen Ausfällen bei Unterricht und Betreuung gekommen.

Vor der nächsten Runde der bundesweiten Tarifverhandlungen mit den Ländern wollen die Gewerkschaften noch einmal Druck auf die Arbeitgeber machen. Dafür ist auch eine Demonstration vom Wittenbergplatz zum Rathaus Schöneberg geplant.

Die Gewerkschaft verlangt für die Angestellten der Länder Gehaltserhöhungen im Gesamtvolumen von sechs Prozent. Die Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) lehnt das als zu hoch ab. Die nächste Verhandlungsrunde ist ab Donnerstag in Potsdam geplant.

