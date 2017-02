Geologen wollen mit 3D-Seismik Schorfheide erkunden

Geologen des Geoforschungszentrums Potsdam (GFZ) wollen den Untergrund von Groß Schönebeck in der Schorfheide mit einer groß angelegten Untersuchung näher erforschen. Vom zuständigen Landesbergamt gab es hierfür bereits grünes Licht, hieß es. Ende Februar sollen die Arbeiten mittels 3D-Seismik starten. «Wie bei einem Ultraschall, der Organe im menschlichen Körper sichtbar macht, setzen auch wir auf spezielle Wellen, um Verborgenes räumlich darstellen zu können», erläuterte Charlotte Krawczyk vom GFZ-Department «Geophysik» am Dienstag.

Das GFZ betreibt seit 16 Jahren in Groß Schönebeck eine Geothermie-Forschungsplattform. Dort wird erkundet, wie sich Erdwärme effektiv nutzen lässt. Das Spektrum reicht nach GFZ-Angaben von der sicheren Erkundung potenzieller Reservoire, ihrer bohrtechnischen Erschließung, über den Aufbau eines nachhaltigen Thermalwasserkreislaufes bis hin zur effizienten Wandlung der Energie in Wärme und Strom.

In Süddeutschland ist laut GFZ diese Art der Energiegewinnung bereits weit verbreitet. München will demnach beispielsweise bis 2040 Fernwärme ausschließlich aus erneuerbaren Quellen wie Geothermie beziehen. «Wir gehen davon aus, dass die Erdwärme auch in Norddeutschland einen maßgeblichen Anteil an der Strom- und Wärmeversorgung übernehmen kann», betonte Krawczyk.