Woidke lehnt Ansinnen der Kreisreform-Gegner ab

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hält auch nach der Übergabe von fast 130 000 Unterschriften an der Kreisreform fest. «Die Landesregierung steht allen Diskussionen aufgeschlossen gegenüber. Ein grundsätzliches Nein, wie es die Gegner fordern, ist jedoch für die Zukunft unseres Landes deutlich zu wenig», erklärte Woidke am Dienstag in Potsdam. Der bisherige Verwaltungsaufbau sei nicht zukunftsfest. «Wir halten an unserem Ziel fest, zur Kommunalwahl 2019 die neuen Verwaltungsstrukturen umsetzen.» Damit sollten auch die Kreise gestärkt und die bisher kreisfreien Städte Cottbus, Frankfurt (Oder) und Brandenburg an der Havel von etwa der Hälfte ihrer Kassenkredite entlastet werden.

Letzte Änderung: Dienstag, 14. Februar 2017 13:50 Uhr

Quelle: dpa

