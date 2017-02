dpa

Radlerin auf B2 umgefahren und schwer verletzt

Eine Radfahrerin ist auf der B2 bei Lindenberg (Barnim) angefahren und schwer verletzt worden. Das Unglück ereignete sich am Dienstagmorgen, als die Frau die stark befahrene Bundesstraße überqueren wollte. Sie wurde frontal von einem Autofahrer erfasst und umgefahren. Ihre Verletzungen waren so schwer, dass ein Rettungshubschrauber angefordert wurde, der sie umgehend in ein Spezialklinikum flog.

Letzte Änderung: Dienstag, 14. Februar 2017 13:40 Uhr

