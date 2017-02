dpa

Dealer greift Polizist mit Baseballschläger an

Ein Drogenhändler hat einen Berliner Polizisten mit einem Baseballschläger angegriffen und verletzt. Als Polizisten die Wohnung des 26-jährigen Mannes in Moabit am Montagabend durchsuchen wollten, schlug der Mann sofort auf einen der Beamten ein. Der mutmaßliche Dealer wurde überwältigt und festgenommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. In der Wohnung in der Straße Alt-Moabit fand die Polizei Rauschgift. Der angegriffene Polizisten erlitt Verletzungen an der Schulter und wurde im Krankenhaus behandelt.

