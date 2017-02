Verkehrsunfall: Jugendlicher mit schweren Kopfverletzungen in Klinik

Ein 15-Jähriger ist am Montagnachmittag von einem Auto erfasst und schwer am Kopf verletzt worden. Der Jugendliche soll bei Rot eine Straße in Berlin-Mitte überquert haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er kam zur stationären Behandlung in die Klinik. Der 63-jährige Fahrer des Wagens blieb unverletzt.

Letzte Änderung: Dienstag, 14. Februar 2017 07:40 Uhr

Quelle: dpa

