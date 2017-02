dpa

Überfall auf Tankstelle in Berlin-Tempelhof

Zwei Maskierte haben in der Nacht zum Dienstag eine Tankstelle in Berlin-Tempelhof überfallen. Sie waren mit einer Schusswaffe und Pfefferspray bewaffnet, wie die Polizei am Dienstagvormittag mitteilte. Der 25-jährige Angestellte flüchtete in einen hinteren Raum und schloss sich dort ein. Die Räuber stahlen Geld aus der Kasse und verschwanden in Richtung Wilhelm-Borgmann-Brücke. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schweren Raubs.

Letzte Änderung: Dienstag, 14. Februar 2017 06:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen